Miền Trung mưa lại trắng trời

Trong ngày 16.10, Thừa Thiên-Huế mưa lớn và nước trên các sông bắt đầu dâng cao trở lại. Tin nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh ghi nhận lúc 16 giờ, mực nước sông Hương trên mức báo động 2 là 0,39 m, sông Bồ trên báo động 2 là 0,64 m... Dự báo mực nước sông Hương, sông Bồ tiếp tục dâng cao. Mưa dự báo kéo dài cũng gây nguy cơ ngập lụt diện rộng trở lại ở các vùng trũng thấp, ven sông.

Áp thấp nhiệt đới vào vùng biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi, khắp nơi mưa lớn

Nước dâng nhanh, dân trở tay không kịp

Quảng Trị cũng đang hứng mưa lớn , mực nước sông suối lên nhanh trở lại. Nhiều khu vực ở TP.Đông Hà bị ngập, đặc biệt nghiêm trọng ở các tuyến đường Nguyễn Huệ, Trường Chinh, Lê Lợi... buộc lực lượng công an phải có mặt điều tiết giao thông. Nước lên nhanh khiến nhiều người dân trở tay không kịp, phải chờ đến lực lượng chức năng giải cứu. Ông Nguyễn Thế Nhân, Hiệu trưởng THCS Phan Đình Phùng (TP.Đông Hà), cho hay 13 giờ chiều qua, các giáo viên, học sinh mắc kẹt mới ra khỏi khuôn viên của trường, dù ban giám hiệu đã cho nghỉ học từ lúc 10 giờ 15 do mưa lớn. Đến 11 giờ, hơn 30 học sinh và 12 giáo viên vẫn chưa thể ra ngoài do nước ngập sâu trước cổng trường. Phòng Cảnh cát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Trị đã điều xe, thuyền hơi và hàng chục cán bộ, chiến sĩ tức tốc đến hiện trường, “giải cứu” giáo viên và học sinh...

Lực lượng chức năng “giải cứu” học sinh và giáo viên Trường THCS Phan Đình Phùng (TP.Đông Hà, Quảng Trị) ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Cận cảnh giải cứu hàng chục giáo viên, học sinh mắc kẹt trong ngôi trường bị nước vây Trong khi đó, tại xã Cam Thành (H.Cam Lộ), anh Trần Đức Hiệu (23 tuổi) và anh Trần Công Thành (27 tuổi, cùng trú thôn Tân Định) được Đội CSGT Công an H.Cam Lộ giải cứu khi mắc kẹt trên một cồn đất nổi trên sông Hiếu. Trước đó, 2 người này sang cồn để lùa bò về thì nước sông Hiếu lên nhanh, phải bám vào cành cây để khỏi bị nước cuốn và gọi điện kêu cứu.

Tại huyện miền núi cao Tây Giang (Quảng Nam), nhiều tuyến đường và ít nhất 21 điểm trường học bị sạt lở. Đặc biệt, tuyến Km +43 đoạn qua xã Tr’Hy sạt lở nặng, chưa khắc phục được, gây cô lập một số nơi dù địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng để khắc phục do mưa lớn liên tục. Nhiều điểm sạt lở trước đó chưa khắc phục xong, nay tái diễn sạt lở. Đất đá tràn xuống khu nội trú học sinh của Trường THPT Võ Chí Công, đường sá sạt lở nên địa phương đã di chuyển gần 200 học sinh xuống Trường THPT Tây Giang cách đó khoảng 40 km.

Miền Trung khắp nơi mưa to gió lớn, áp thấp nhiệt đới đã tiến gần bờ

Thủy điện xả lũ đồng loạt

Chiều 16.10, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam cho biết nước trên các sông Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ đều đang lên, do hứng lượng mưa kéo dài trong vòng 24 giờ kể từ sáng 15.10. Dự báo trong 2 ngày 17 và 18.10, Quảng Nam có mưa to đến rất to, đỉnh lũ trên các sông Thu Bồn, Tam Kỳ ở mức báo động 3, sông Vu Gia trên báo động 3.

Mối quan tâm của người dân vùng hạ du lúc này là các thủy điện ở phía thượng nguồn đều đã đầy nước và đồng loạt xả lũ với lưu lượng lớn. Lúc 16 giờ chiều qua, thủy điện A Vương lưu lượng nước về hồ 376 m3/giây, mực nước xả qua tràn xuống hạ du 380 m3/giây; thủy điện Sông Bung 4 là 738/900 m3/giây,

3/giây. Ông Trương Xuân Tý, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam, đánh giá việc thủy điện Sông Tranh 2 là 671/639 m/giây. Ông Trương Xuân Tý, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam, đánh giá việc điều tiết xả lũ ở thời điểm này là chủ động xả để tăng dung tích phòng lũ cho hồ chứa, đón những trận lũ lớn. Tuy nhiên, địa phương cũng đã rà soát các phương án sơ tán dân và đảm bảo lương thực, thực phẩm.

Ngập lụt, chia cắt tại H.Lệ Thủy (Quảng Bình) ngày 16.10 ẢNH: T.Q.N

Hôm qua, Quảng Bình xuất hiện đợt lũ thứ 2 và gần như “chồng” lên đợt mưa lũ trước. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Bình ghi nhận, trong vòng 24 giờ qua, địa bàn Quảng Bình đã có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 150 mm, có nơi trên 200 mm. Hiện hầu hết lũ trên các sông khác đang lên, riêng sông Kiến Giang đang lên nhanh, mực nước trên sông Kiến Giang tại H.Lệ Thủy lúc 16 giờ chiều qua ở mức dưới báo động 3 là 0,06 m. Dự báo lũ trên các sông tiếp tục lên, đỉnh lũ trên các sông có khả năng vượt báo động 3.

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 16.10, ông Lê Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND H.Lệ Thủy, cho hay ngay từ sáng sớm địa phương đã có công điện về phòng chống đợt lũ mới.

Mưa lũ cản trở công tác tìm kiếm, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3

Cõng lương thực tiếp tế ngôi làng bị cô lập 20 ngày

Kể từ sau đợt mưa lũ do ảnh hưởng bão số 5, tuyến độc đạo xuyên núi vào làng Aur (xã A Vương, H.Tây Giang, Quảng Nam) sạt lở nghiêm trọng khiến ngôi làng với hơn 100 nhân khẩu bị cô lập hơn 20 ngày nay. Chính quyền H.Tây Giang đã cử lực lượng quân sự đến khảo sát. Đại úy Cơlâu Ngọt, Trợ lý chính trị Ban Chỉ huy quân sự H.Tây Giang, cho hay đã băng qua hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ cùng nhiều đoạn sông suối chảy xiết nhưng vẫn không đến được làng. “Sau đó, chúng tôi phải dầm mưa, băng qua lũ và vượt hàng chục cây số đường rừng hiểm trở”, đại úy Ngọt nói.

Dầm mưa, “cõng” 3 tấn gạo lên cứu đói bà con vùng cao

Vượt đường rừng hiểm trở từ hôm 14.10, các chiến sĩ cõng theo nhu yếu phẩm để tiếp tế người dân. Họ băng rừng, vượt lũ, mãi đến chiều 15.10 mới đặt chân đến ngôi làng biệt lập. “Ngoài thiệt hại nhỏ một số tài sản gia đình, toàn bộ 21 hộ dân với 105 nhân khẩu ở Aur đều bình an vô sự”, đại úy Ngọt chia sẻ.

Ông Alăng Arót, Trưởng thôn Aur, cho biết sống hơn nửa đời người nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh mưa lũ kinh hoàng. Lũ bất ngờ, nhiều ao cá của người dân bị cuốn trôi. Hàng chục bao thóc bị úng nước, nảy mầm. Hệ thống nước sinh hoạt bị tê liệt. Hàng loạt gia súc bị lũ cuốn... Rất may dân làng kịp di chuyển tài sản, đưa trẻ em và người già đến nơi an toàn. Kho thóc dự trữ cũng được chủ động đưa lên vị trí cao ráo.

Làng Aur chỉ cách trung tâm H.Tây Giang hơn 10 km nhưng nằm tách biệt giữa rừng già. Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 16.10, ông Lê Hoàng Linh, Phó chủ tịch UBND H.Tây Giang, cho hay vừa bị sạt lở gây cô lập, tại làng lại không có sóng điện thoại nên mọi thông tin liên lạc nhiều ngày qua đều bị tắc. “Điều đáng mừng là người dân đều an toàn. Trước mắt, chính quyền địa phương sẽ tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất , đảm bảo thông đường và không để người dân bị đói do mưa lũ”, ông Linh nói.

Một số địa phương cho học sinh nghỉ học Chiều 16.10, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng gửi văn bản khẩn thông báo cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học hôm nay (thứ bảy, 17.10) để hạn chế đi lại, đảm bảo an toàn. Đây là đợt nghỉ thứ 2 của học sinh, sinh viên ở TP.Đà Nẵng trong 10 ngày trở lại, do thời tiết diễn biến phức tạp và khó lường. Tại Quảng Bình, từ chiều qua học sinh ở địa bàn H.Lệ Thủy cũng đã nghỉ học.