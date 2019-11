Một nhà hàng ở Hội An tiếp tục bị kẻ xấu dùng sơn ‘khủng bố’

Sáng 29.11, Công an TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết đã tiếp nhận được thông tin một nhà hàng ở trên địa bàn lại tiếp tục bị kẻ xấu khủng bố bằng chất bẩn. Hiện Công an TP.Hội An đang phối hợp với Công an P.Cẩm Phô (TP.Hội An) vào cuộc điều tra , làm rõ.