Muốn mau có thẻ xanh Covid-19, các ứng dụng cần 'bắt tay nhau'

BĐ Thảo Phạm phân tích thêm: “Việc thống nhất một phần mềm để ghi nhận các thông tin về tiêm vắc xin, F0 khỏi bệnh cần phải thực hiện sớm. Bản thân tôi đã cài đặt trên điện thoại nhiều phần mềm liên quan đến: đặt lịch tiêm vắc xin và ghi nhận đã được tiêm vắc xin; phần mềm khai báo y tế ; phần mềm khai báo lịch trình đi lại… do các bộ, ngành khác nhau xây dựng, phát triển. Đó là chưa kể các phần mềm liên quan khác do cơ quan chức năng địa phương tạo ra. Từ thực trạng này cho thấy các bộ, ngành chức năng phải thống nhất tiêu chí chung để tạo ra hành lang pháp lý. Tiêu chí chung này cũng phải nêu chi tiết, mã QR (nếu có một hình thức thể hiện nào đó do một ứng dụng tạo ra) thì được công nhận, ứng dụng nào thì không”.