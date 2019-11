Nam sinh viên nhập viện kiểm tra sức khỏe sau khi bị công an phường tạm giữ

Sáng 28.11, bà Phạm Thị Thanh (39 tuổi, ngụ phường Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) cho biết gia đình đang làm đơn gửi Công an thành phố Hải Phòng đề nghị làm rõ việc con trai mình là Vũ Ngọc Tân Vương (18 tuổi, sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam) phải đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe sau 1 ngày bị giữ ở Công an phường Kênh Dương, quận Lê Chân.