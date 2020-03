Ngăn dịch Covid-19 xâm nhập bệnh viện

TS Trung Anh chia sẻ thêm: “Dù chưa ghi nhận BN Covid-19 nhưng ban giám đốc đã cho tiến hành khử khuẩn toàn bộ BV. BV cũng đã chủ động giảm rất nhiều BN nội trú thông qua chuyển tuyến dưới, khi BN đủ điều kiện, BV động viên gia đình đón về nhà, với sự hướng dẫn của bác sĩ về chế độ chăm sóc hoặc dùng thuốc”.

Theo GS Trần Văn Thuấn, Giám đốc BV K T.Ư (Hà Nội), các thuốc điều trị ung thư (UT), đặc biệt là các thuốc sử dụng trong hóa trị có thể gây ức chế hệ thống miễn dịch, nên nếu người bệnh bị sốt khi điều trị nhưng không có yếu tố dịch tễ hay tiếp xúc gần với người nghi nhiễm Covid-19, thì không có gì phải lo lắng.

GS Thuấn cũng lưu ý, một nghiên cứu mới đây được các nhà khoa học Trung Quốc thực hiện và công bố trên tạp chí khoa học nổi tiếng thế giới The Lancet Oncology (tháng 3.2020) cho biết, người bệnh UT có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao hơn so với người không UT. “Dù nguyên tắc và các phương pháp dự phòng Covid-19 không có gì khác biệt so với người bình thường, nhưng người bệnh UT cần lưu ý, thực hiện một cách triệt để và nghiêm ngặt”, GS Thuấn lưu ý.