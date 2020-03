Ngổn ngang sau sáp nhập xã

Theo ông Nguyễn An Toàn, Chủ tịch UBND xã Trung Phúc Cường (H.Nam Đàn, Nghệ An), huyện đang giao cho xã vận động những người còn 5 năm nữa đến tuổi nghỉ hưu tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi. Tuy nhiên, chế độ hỗ trợ cho người nghỉ hưu trước tuổi do tỉnh Nghệ An quy định còn thấp (mỗi năm nghỉ trước tuổi được hỗ trợ 3 tháng lương, áp dụng cho nam đủ 55 tuổi trở lên và nữ đủ 50 tuổi trở lên) nên việc vận động là không dễ.