Người lính biên phòng Quảng Trị đã giúp dân thế nào trong bão lũ?

Nước từ thượng nguồn sông Sê Pôn đổ về đã nhấn chìm nhiều bản làng, chia cắt những con đường huyết mạch, giao thông đình trệ, nhiều khu vực bị mất liên lạc với bên ngoài.

Sáng 4.9, khi PV Thanh Niên có mặt tại thị trấn vùng biên giáp Lào này, đã chứng kiến nhiều nóc nhà đã ngập nước, đường làng ngõ xóm chỉ có thể di chuyển bằng...thuyền và những gương mặt phờ phạc của người dân. Tại thời điểm đó riêng tại Lao Bảo đã có khoảng 400 nhà dân bị nước nhấn chìm.

Trao đổi với PV, thiếu tá Ngô Quang Thuyên, Chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết đêm 3.9 rạng sáng 4.9, đồn đã được “báo động đỏ”, hầu như toàn bộ cán bộ chiến sĩ của đồn đều được điều động về các vùng thấp trũng, giúp người dân vận chuyển đồ đạc và đưa họ lên nơi cao để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng. Chưa hết, những người lính biên phòng cũng đứng canh suốt đêm ở những vị trí ngập để nhắc nhở người dân chớ có liều mạng mà đi qua.“Chúng tôi sử dụng ca nô, trưng dụng đò của người dân và chạy gần như suốt đêm. 2.000 con người đã được chúng tôi đưa đi tránh lũ trong đêm tối”, thiếu tá Thuyên nói.

Sáng 4.9, lực lượng lính biên phòng đã cùng với các mạnh thường quân và ban ngành chức năng tiếp tục chèo thuyền đến các vùng bị ngập sâu ở Lao Bảo để phát cho dân từng thùng mì tôm, từng chai nước uống...

Tại Đồn biên phòng Thuận và Đồn biên phòng Hướng Phùng, ngay trong sáng 5.9, người ta đã nhìn thấy hàng chục anh lính biên phòng vác cuốc xẻng... đi dọc tuyến đường ở vùng Lìa và đường Hồ Chí Minh nhánh tây để cào lớp bùn cao cả nửa mét ở các vị trí mới hôm trước bị nước lũ nhấn chìm. Bì bõm trong bùn non, họ vẫn phải làm việc dù mấy ngày trước cũng... không được nghỉ.

Theo đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị, trong đêm 3.9 đến ngày 5.9, biên phòng Quảng Trị đã điều động trên 500 cán bộ chiến sĩ đến hỗ trợ di dời dân và tiếp tục giúp đỡ dân khắc phục hậu quả sau lũ, với tinh thần nước rút đến đâu, thu dọn đến đấy.

“Chúng tôi đã điều động thêm hơn 100 cán bộ chiến sĩ của các đơn vị tuyến biển và cơ quan bộ chỉ huy, lên tăng cường cho các đơn vị trên tuyến biên gới Việt Lào, để giúp nhân dân và chính quyền địa phương tổ chức vệ sinh trường học, trung tâm y tế và khơi thông các tuyến đường giao thông, đồng thời giúp người dân dọn dẹp nhà cửa để về lại vị trí nhà của mình”, đại tá Phương thông tin.

Nhiều nhà dân cũng "may mắn" được lực lượng biên phòng ghé thăm, phụ dọn

Nói như bà Trần Thị Xưng (trú khóm Duy Tân, TT.Lao Bảo, H.Hướng Hóa) thì: “Tôi đi tránh lũ, sáng về tui mở cửa ra là tui ngó ngao ngán rồi, cực dữ ri trời. Nhưng khi tui thấy lính biên phòng vô là tôi thấy phấn khởi, hết đau luôn...”.

Trong 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vừa qua, Quảng Trị không có người chết nhưng lực lượng chức năng của địa phương này đã cứu được rất nhiều người trong mưa bão mà công lớn vẫn thuộc về lực lượng bộ đội biên phòng.

Tàu biên phòng Quảng Trị lai dắt tàu QB 91124 TS vào bờ an toàn

Cụ thể, chiều 30.8, sau nhiều nỗ lực của nhiều cơ quan chức năng, tàu cá QB 91124 TS do ông Nguyễn Quang Thoại (ngụ tại Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) làm thuyền trưởng cùng 13 thuyền viên đã được lai dắt thành công vào cảng Cửa Việt (H.Gio Linh, Quảng Trị).

Trước đó, tàu cá này bị hỏng máy khi cách đảo Cồn Cỏ 60 hải lý. Đến 2 giờ sáng 30.8, tàu Kiểm ngư 365 (Hải quân vùng 3) đã tiếp cận được tàu QB 91124 TS và tiến hành lai dắt tàu cá này vào khu vực biển cách cảng Cửa Việt chừng 4 hải lý.

Tại đây, lực lượng thuộc Hải Đội 2, Đồn biên phòng Triệu Vân (Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị) đi trên tàu BP- 30- 05- 01 ra ứng cứu đã tiếp nhận QB 91124 TS cùng toàn bộ thuyền viên để lai dắt vào Cửa Việt.

Tiếp đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 2.9, lực lượng chức năng nhận được tin cầu cứu của ông Nguyễn Mạnh Cường (41 tuổi, ở khu phố 9, P.1, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đang đi câu tại khu vực cửa biển Cửa Việt cách bờ khoảng 500 m. Vào thời điểm trên biển động, sóng lớn khiến ngư dân này không thể vào bờ và rơi vào tình trạng kiệt sức. Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Triệu Vân đã phối hợp với lực lượng Hải đội 202 - Cảnh sát biển vùng 2, điều động thêm tàu cá QT 92567 của anh Võ Văn Thức (ở thị trấn Cửa Việt, H.Gio Linh) để ra ứng cứu. Đến khoảng 16 giờ 30, lực lượng chức năng tiếp cận được khu vực ông Cường gặp nạn và đưa vào bờ an toàn.

Thiếu tá Hoàng Bách Tùng, Đồn trưởng đồn Biên phòng Triệu Vân cho biết: “Vị trí mà ông Cường câu cá rất khó tiếp cận, cả 2 lần tiếp cận đầu đều thất bại. Sau đó lần 3 là lấy tàu đóng theo nghị định 67 ra tiếp cận, thả thuyền thúng xuống cho 2 người chèo vào mới cứu thành công”.

Gần nhất, trưa 6.9, tàu cứu nạn CN 09 của Bộ đội biên phòng Quảng Trị đã cập cảng Hải đội 2 (đóng ở xã Triệu An, H.Triệu Phong), đưa 4 ngư dân Trần Văn Cường (16 tuổi), Ngô Xuân Xô (19 tuổi), Lê Văn Chiến (18 tuổi, trú xã Xuân Sơn, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Phan Huy Hoàng (26 tuổi, trú xã Quỳnh Thọ, H.Quỳnh Lưu) vào bờ an toàn.