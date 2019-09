Người Trung Quốc đội lốt doanh nghiệp để sản xuất ma túy

Công an TP.HCM thu giữ 35 kg ma túy các loại Ngày 11.9, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự 7 nghi phạm gồm: Nguyễn Hoài Phong (23 tuổi, quê Long An); Hoàng Công Thịnh (25 tuổi, quê Quảng Trị); Nguyễn Duy Tiên (23 tuổi), Lê Đức Minh Anh (26 tuổi, cùng quê Bà Rịa- Vũng Tàu); Ngô Thế Bảo Ngọc (26 tuổi, ngụ Q.4); Vương Văn Tuấn (43 tuổi), Trần Thị Lệ (43 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh - vợ của Tuấn) để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. 7 nghi phạm này nằm trong đường dây mua bán ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ do PC04 phối hợp Bộ Công an, Công an Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức đã triệt phá. Công an thu giữ 35 kg ma túy các loại, 2 khẩu súng và 21 viên đạn. Theo công an, các nghi phạm trên có liên kết với đường dây tại Campuchia để lấy ma túy, sau đó vận chuyển bằng đường bộ về TP.HCM bỏ mối cho các đại lý bán lẻ, quán bar, vũ trường tại các quận: Thủ Đức, 4, 8, Bình Thạnh... Các nghi phạm đều là người nghiện ma túy, thuê chung cư sinh sống, hoạt động kín đáo và luôn mang theo súng để phòng thân. Sau thời gian theo dõi, ngày 30.8, Ban chuyên án đồng loạt ập vào các căn hộ tại Q.7, Q.Thủ Đức kiểm tra bắt quả tang Phong, Minh Anh đang bán ma túy cho vợ chồng Tuấn và Lệ. Công an thu giữ 8,3 kg ma túy các loại, 1 khẩu súng ngắn và 16 viên đạn... Ngay sau đó, công an cũng đã bắt giữ Thịnh, Tiên và thu giữ lượng lớn ma túy tại nơi ở hai nghi phạm này. Cũng trong chuyên án này, công an đã bắt giữ Ngô Thế Bảo Ngọc khi nghi phạm này vừa nhận va li của một người (chưa rõ danh tính) tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) trên đường di chuyển về TP.HCM. Công an thu giữ hơn 10,5 kg ma túy tổng hợp, 3,487 kg ketamine, 20.234 viên thuốc lắc trong vali. Khám xét nơi ở của Ngọc (đường Tôn Đản, Q.4), công an thu giữ nhiều ma túy, 1 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn. Hiện Phòng PC04 tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt những người liên quan trong đường dây mua bán ma túy này. Công Nguyên