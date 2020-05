Người Trung Quốc 'núp bóng' mua đất trọng yếu: Bộ trưởng chưa làm hết trách nhiệm

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân đối với thượng úy Nguyễn Tất Thắng , cán bộ Đội CSGT số 2, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa.