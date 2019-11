Nguyên Giám đốc cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sai phạm gì trước khi bị bắt?

Hàng loạt sai phạm trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Như Thanh Niên đã thông tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với 4 bị can là lãnh đạo Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và một số nhà thầu đề điều tra tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua địa bàn Quảng Nam ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cụ thể, các bị can gồm: Nguyễn Tiến Thành, nguyên Giám đốc Ban QLDA đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Hà Văn Bình, nguyên Giám đốc gói thầu số 7 thuộc Ban quản lý; Phạm Đình Phú, Phó tổng giám đốc Công ty Phương Thành, Giám đốc Ban điều hành gói thầu số 5 và Nguyễn Thành An, thành viên Cienco 1, Phó giám đốc Ban Điều hành gói thầu số 7.

Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, việc khởi tố các bị can nêu trên diễn ra trong quá trình điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) BQL và các đơn vị liên quan. Các bị can nêu trên đã có hành vi sai phạm, gây thiệt hại trong quá trình thi công, nghiệm thu dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, cuối tháng 7.2018, VEC đã có kết luận xác minh các nội dung tố cáo về một số biểu hiện vi phạm của Giám đốc Ban QLDA đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gửi Thanh tra Bộ GTVT xin ý kiến chỉ đạo.

Theo kết luận nội dung tố cáo của đoàn xác minh được VEC quyết định thành lập, có 6 nội dung tố cáo trong đơn nặc danh tố cáo ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc Ban QLDA đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi “có các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định về quản lý dự án, vi phạm quy chế tổ chức hoạt động của Ban QLDA, vi phạm nghiêm trọng tư cách đạo đức của người đảng viên…”.

Công nhân khắc phục ổ gà trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cụ thể, 6 nội dung trong đơn thư nặc danh tố cáo đích danh ông Thành gồm: Thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý dự án để nhà thầu vi phạm các quy định về quản lý chất lượng công trình đối với gói thầu A1, A2, A3 đoạn WB và gói thầu 4,5 đoạn JICA; Che giấu thông tin nứt dọc bê tông nhựa đoạn MSE - gói 5 thầu JICA; Duyệt đường gom giá trị lớn (> 20 tỉ đồng) không qua các phòng tham mưu của Ban QLDA; chỉ đạo nghiệm thu khống số liệu đường lộ đá tại Km 90; thao túng quyền lực, trù dập cán bộ, hành vi tham nhũng.

Ngày 17.7.2018, lãnh đạo VEC ký văn bản kết luận về các nội dung tố cáo trên. Trong 6 nội dung tố cáo, VEC xác định nhiều nội dung không có cơ sở nhưng khẳng định ông Thành có một số vi phạm về quy chế hoạt động của BQL, không báo cáo kịp thời một số vụ việc cụ thể về VEC để có phương án chỉ đạo kịp thời…

Việc che giấu thông tin nứt bê tông nhựa dọc đoạn MSE - gói 5 thầu JICA, VEC kết luận, trách nhiệm của ông Thành là không chỉ đạo thi công rãnh dọc thoát nước mặt và hệ thống thoát nước ngầm kiểu Pháp dưới rãnh dọc đồng thời với quá trình thi công tường chắn MSE hoặc ngay sau khi dự án đưa vào thông xe kỹ thuật (2.8.2017).

Bên cạnh đó ông Thành không báo cáo kịp thời các biện pháp khắc phục về VEC để có phương án chỉ đạo kịp thời. Đối với việc không xử lý loại bỏ vật liệu đắp K95, không đảm bảo chất lượng tại gói thầu số 5 từ Km41 - Km42 và các nhánh, trạm thuộc nút giao thông Hà Lam, VEC cho rằng nội dung giải trình của ông Nguyễn Tiến Thành và tư vấn giám sát không thống nhất. Như vậy, có sự quản lý không chặt chẽ về chất lượng và thiếu thông tin quản lý dự án.

Tuyến cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi tiếp tục xuất hiện lún, võng mặt đường tại đoạn Km 21, thuộc H.Duy Xuyên. ẢNH: NAM THỊNH

Về nội dung tố cáo ông Thành vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, vi phạm quy chế hoạt động của BQL, bỏ qua vai trò tham mưu của phòng tham mưu, VEC khẳng định ông Thành có xem xét nhưng không sử dụng ý kiến tham mưu của phòng kế hoạch tài chính mà sử dụng ý kiến tham mưu của nhân viên kỹ thuật văn phòng hiện trường trực tiếp theo dõi gói thầu số 5, để ký trình hồ sơ báo cáo VEC.

Với hàng loạt sai phạm trên, VEC kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Tiến Thành trước khi quyết định tạm đình chỉ công tác.

Mới đưa vào sử dụng đã hư hỏng hàng loạt

Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng chiều dài 139, 204 km, đi qua TP.Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư hơn 34.500 tỉ đồng, chính thức thông xe toàn tuyến vào ngày 2.9.2018. Dự án do VEC làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, từ khi đưa đó đến nay tuyến đường này xuất hiện nhiều sự cố. Sau đợt mưa lớn đầu tháng 10.2018, mặt đường đoạn từ Km 0 đến Km 65 xuất hiện nhiều vị trí bong tróc, ổ gà, tại các vị trí Km 25, Km 26, Km 27, Km 28, Km 29 (đoạn qua địa bàn H.Duy Xuyên) và Km 43, Km 45 (đoạn qua địa bàn H.Thăng Bình).

Công nhân sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cuối tháng 10, 21 cầu trên tuyến cao tốc có hiện tượng nước thấm từ dải phân cách giữa xuống mố trụ; thấm nước mối nối ống thoát nước mặt cầu như: cầu VD09B (Km 107+829) và hầm chui dân sinh (Km 106+730) thuộc gói thầu A3, chạy qua địa bàn xã Bình Trung (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi); OP11A tại Km 47+136 CT.01 (thuộc xã Bình Chánh); OP10 Km 41+235 CT.01; OP11 Km 42+723 CT.01 (thuộc xã Bình Quý, cùng H.Thăng Bình); cầu Tam Kỳ - LPB12 tại Km 68+418 CT.01 (thuộc xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành).

Tiếp đó, đến cuối tháng 11.2018, mặt đường tiếp giáp với một số cầu bị lượn sóng, xuất hiện một số vết nứt và đã được khắc phục.

Trước đó, dù tuyến cao tốc đoạn từ TP.Tam Kỳ - Quảng Ngãi, dù chưa chính thức thông tuyến nhưng cũng xuất hiện hư hỏng nhiều điểm và được Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá là mặt đường “lộc cộc”. Cụ thể tại Km 67, Km 68 (đoạn qua xã Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ).

Chưa hết, trải qua vài cơn mưa đầu mùa, vòng xoay cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi kết nối với đường Trì Bình - Dung Quất (H.Bình Sơn) sụt lún, sạt trượt nhiều nơi và cần đến 300 ngày để khắc phục.

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi 34.500 tỉ xuất hiện ổ gà đầu tuyến

Điều đáng nói, vào tháng 6.2019, tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi tiếp tục xuất hiện lún, võng mặt đường tại đoạn Km 21, thuộc H.Duy Xuyên. Tại làn đường số 2 hướng TP.Tam Kỳ đi Đà Nẵng có một vệt lún dài hơn 2 m, rộng 2 m, bị lún sâu khoảng 5 cm. Trao đổi với PV Thanh Niên vào thời điểm này, lãnh đạo BQLDA cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khẳng định những hư hỏng trên không phải do chất lượng của công trình...