Nhân rộng những tấm lòng vì người nghèo

Như Thanh Niên đã đưa tin, nhận được đơn cầu cứu về việc người thuê ở 12 phòng trọ có nguy cơ phải dọn ra đường vì không thể trả tiền nhà trọ, PV Thanh Niên ngày 15.9 đã đến dãy nhà trọ trên đường 375 thuộc tổ 9, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, H.Củ Chi. Khu trọ chủ yếu là người dân từ tỉnh Trà Vinh lên TP.HCM lao động với công việc phụ hồ, bán vé số, công nhân, nhặt ve chai… Trong tháng 9 này, nếu không trả được tiền thuê trọ thì 12 phòng với 28 người, trong đó có 6 cháu nhỏ (3 cháu đang đi học), sẽ phải dọn ra đường. Thậm chí những ngày trước đó, chủ khu trọ đã đến nhắc nhở, hối thúc người thuê nhà phải rời phòng trọ giữa trời mưa.

Trong ngày 16.9, chính quyền xã Tân An Hội đã làm việc với người đại diện của 12 phòng trọ ở xã Tân An Hội cùng chủ trọ. Tại đây, lực lượng chức năng cũng lắng nghe ý kiến và có phương án để người trong 12 phòng trọ có thể ở lại cho đến khi TP.HCM hết giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, quá trình làm việc không thống nhất được giải pháp chung giữa chủ trọ và người thuê nên buộc người ở trong 12 phòng trọ phải rời đi trong ngày.

Chính quyền xã vào cuộc nhanh chóng, hiệu quả

Để giải quyết nơi ở cho những người lao động nghèo, UBND xã Tân An Hội đã liên hệ, tìm chỗ ở mới, đồng thời hỗ trợ thêm thực phẩm giúp người dân an tâm tạm trú.

Ngày 17.9, PV Thanh Niên đã đến khu nhà trọ nơi hơn 28 người dân vừa chuyển vào. Khu vực nhà trọ cũng thuộc ấp Bàu Tre 2 và cách khu trọ cũ chỉ vài trăm mét. Mọi người đều tỏ ra vui mừng vì không phải chịu cảnh ngủ ngoài đường. Bà Năm (chủ khu trọ mới) cho biết sau khi nhận được thông báo vận động từ chính quyền, bà đã sắp xếp cho mọi người vào ở trong thời gian giãn cách hoặc tiếp tục ở nếu có nhu cầu. Về tiền phòng, chính quyền đã hỗ trợ chi trả cho các hộ dân này cho đến khi hết giãn cách; đồng thời phía nhà trọ cũng tạo điều kiện để người dân yên tâm lưu trú trong thời gian tới.

Bà con thật may mắn khi được chính quyền xã giúp đỡ. Chúc bà con tiếp tục chống dịch, sau này đi làm lại, có tiền thì giúp đỡ người khó khăn hơn... Ðoàn Cảm ơn chính quyền xã và bà chủ trọ mới đã nhiệt tình giúp đỡ người dân nghèo khó khăn do dịch bệnh Covid-19 . Hy vọng dịch mau qua để người dân còn đi làm lại, lúc đó có tiền trang trải mọi thứ. Ngọc Quỳnh Tốt rồi. Mong bà con mạnh khỏe, bình an, cố gắng vượt qua đại dịch Covid -19. Sau đó thì ai bám trụ ở lại TP đi làm thì ở lại, ai có nguyện vọng về quê thì về quê... Sau dịch, TP sẽ cần nhiều lao động đấy! Thanh Hải Chỗ tôi trọ, nhà chủ cũng khó khăn (mình biết), họ chỉ giảm cho 30%/tháng mấy tháng nay. Như vậy cũng là tốt quá rồi. Được cái địa phương có hỗ trợ gạo, rau củ, hay kêu đi chích vắc xin, xin hỗ trợ…, chủ đều mau mắn thông báo cho người ở trọ biết hết... Rất tình cảm. Nghệ

Nhiều bạn đọc (BĐ) đã “like” mạnh chính quyền xã Tân An Hội trong việc giúp đỡ người dân nghèo có được chỗ trọ mới, không chỉ chi trả tiền trọ mà còn tặng thêm thực phẩm.

BĐ Thúy Vy viết: “Chính quyền xã Tân An Hội thực sự vì dân, ở đây là những người dân nghèo ở trọ, thật đáng biểu dương. Đọc bài Báo Thanh Niên, đến đoạn chị Sơn Thị H. (30 tuổi, quê Trà Vinh) kể “Mọi nơi họ không cho ở vì còn dịch, may mà anh công an khu vực giúp đỡ, bảo lãnh tìm được chỗ này. Tổng cộng đây hơn 30 người, dọn vô 13 phòng. Hôm qua đến giờ ngủ rất ngon vì không còn lo lắng bị đuổi nữa” mà tự nhiên nước mắt trào ra. Cảm ơn chính quyền xã rất nhiều”.

BĐ Trung SG nhận xét: “Việc làm của chính quyền địa phương thật kịp thời, ý nghĩa, nhân văn và nên nhân rộng”. Còn BĐ Tran Ngoc Thuy chia sẻ: “Bác chủ nhà mới rất có tâm, không vì đồng tiền mà vì tình người, tạo phúc sẽ được nhận phúc”.

Cần lắm những tấm lòng vì người nghèo

Từ câu chuyện đẹp ở xã Tân An Hội, BĐ Minh Trang bày tỏ: “Còn nhiều người ở trọ ở nhiều nơi cũng khó khăn không kém. Rất mong chủ nhà trọ thương lấy bà con nghèo mà miễn giảm tiền trọ , vì họ thất nghiệp, có thu nhập gì đâu? Rất mong chính quyền địa phương quan tâm giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Khi hết giãn cách, họ sẽ đi làm lại, sẽ đủ tiền để trả trọ”.

Đây cũng là mong muốn của nhiều BĐ khác. BĐ Betu Nguyenvan viết: “Các nơi khác được như xã ở đây thì người thuê trọ đỡ biết mấy!”. BĐ Phấn cho rằng: “Chính quyền xã này hay quá. Mong chính quyền giúp cho nhiều người cũng đang ở trọ khó khăn như thế”.