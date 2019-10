Những cái chết tức tưởi ở xứ người

Phá đường dây đưa người đi nước ngoài trái phép với giá hơn 36.000 USD Ngày 30.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đã triệt phá đường dây “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép”, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can: Bùi Thị Thu Hồng (34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ, tư vấn , đào tạo Hoàng Phát, có trụ sở tại Q.12, TP.HCM), Nguyễn Khắc Trọng (32 tuổi, chồng của Hồng, trú Đắk Lắk), Nguyễn Văn Chương (32 tuổi, trú xã Vinh An, H.Phú Vang, Thừa Thiên-Huế). Các bị can trong đường dây này đã lấy của gia đình ông Lại Đình Thoáng (ở xã Vinh An, H.Phú Vang) 36.000 USD (hơn 830 triệu đồng) để tổ chức đưa con trai ông Thoáng định cư ở Mỹ, nhưng không thành nên gia đình ông có đơn tố giác. Theo cơ quan điều tra, đến nay đã xác định được 4 nạn nhân khác đã đóng tiền cho các bị can trong đường dây nói trên, với mức 21.000 USD/trường hợp để làm hồ sơ đi nước ngoài. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng. Bùi Ngọc Long