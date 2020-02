Những người được cách ly phòng Covid-19 đếm ngược chờ ngày về nhà

Những “vật dụng” bất đắc dĩ Dẫn chúng tôi đi khảo sát Centre Way, ông Vũ Tiến Chung, Tổ trưởng khu cách ly, cho biết công tác vệ sinh và an ninh luôn đặt lên hàng đầu. TP.Móng Cái thành lập tổ công tác gồm 30 người làm công tác giám sát, an ninh và phục vụ người cách ly. Riêng vấn đề vệ sinh môi trường được giao cho Ban Chỉ huy quân sự TP. Mỗi ngày có 20 chiến sĩ đến phun khử trùng Cloramin B, dọn dẹp rác sinh hoạt… “Phần lớn người cách ly là phụ nữ nên nhiều khi chúng tôi gặp nhiều chuyện buồn cười lắm. Chẳng hạn như do vội vào đây nên có cô quên mua băng vệ sinh, đồ lót… Anh em lại phải đi mua hộ hết, miễn sao tất cả an toàn, thoải mái”, ông Chung nói. Theo UBND TP.Móng Cái, trước tình trạng một số người trốn khỏi nơi cách ly tại các địa phương khác, TP đã thành lập tổ công tác với 30 người thuộc các lực lượng: quân đội, công an, dân quân tự vệ, để giám sát tại khu cách ly. “Một số người có gia đình ở gần, được tiếp tế thêm quần áo đồ dùng cá nhân nhưng tất cả để ở ngoài cổng. Mọi thứ đều được kiểm tra chặt chẽ, khử trùng trước khi mang vào”, một cán bộ Công an TP.Móng Cái cho biết. Theo lãnh đạo TP.Móng Cái, vấn đề đảm bảo tinh thần cho người cách ly luôn được quan tâm. Ông Lê Văn Ánh, Bí thư Thành ủy Móng Cái, cho biết ngày nào lãnh đạo TP cũng đến giám sát tình hình và động viên tinh thần các công dân sinh hoạt tại đây.