Ông Võ Văn Thưởng: 'Nó tấn công sắp hết đạn thì mình lại cung cấp đạn cho nó bắn tiếp'

Vì người nhà bệnh nhân gây rối, Trung tâm Y tế H.Ngọc Hiển (Cà Mau) gọi điện nhờ Công an H.Ngọc Hiển đến can thiệp. Khi lực lượng công an đến, người nhà của bệnh nhân N. quay sang chửi luôn cả công an.