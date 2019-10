Nói không với vu khống, trục lợi trên mạng xã hội: Cộng đồng chung sức

Cộng đồng cũng nên xây dựng những bộ ứng xử trên mạng để các hành vi dễ dãi trong việc nhấn nút like, comment... phải được dừng lại

Theo tiến sĩ Lê Thẩm Dương, mạng xã hội (MXH) có thể giết chết một cá nhân, doanh nghiệp (DN) mà không cần dùng dao. Ông nói: “Cá nhân khi gặp biến cố từ MXH, việc đầu tiên là phải thật bình tĩnh tiếp nhận, đừng bị động; đồng thời nghĩ ngay đến chính quyền, pháp luật khi không còn biện pháp nào khác”. Đối với DN bị khủng hoảng do MXH, tiến sĩ Dương cho rằng cần nhìn nhận đây là “quản trị khủng hoảng”. “Nguyên tắc đầu tiên là DN không được hoảng loạn. Thứ hai, xử lý thông tin “tốc độ”; sai là sửa ngay; phải có thông báo cho báo chí. Thứ ba, là nguyên tắc hiện trường - tức phải ra ngoài, đừng ngồi trong phòng lạnh mà tưởng tượng...”, tiến sĩ Lê Thẩm Dương khuyến nghị.

Thạc sĩ Phan Văn Tú, Trưởng bộ môn báo chí - truyền thông, Khoa Báo chí - Truyền thông Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM, cho rằng khi tiếp cận những thông tin trên MXH, người dùng cần xem nguồn thông tin đó được đăng tải ở đâu, có đáng tin cậy hay không; đủ nhạy cảm để nhận ra mục đích của thông tin phản ánh có độc lập, khách quan không. Để trở thành người dùng MXH “thông minh”, tư duy, năng lực phản biện là quan trọng nhất. “Trước thông tin, tập suy luận, thận trọng; có công cụ hỗ trợ thẩm định... Từ đó phản biện lại vấn đề, thông tin được đưa ra. Nhưng để người dùng MXH tiếp cận được những nội dung này, cần phải học, cần được đào tạo...”, thạc sĩ Phan Văn Tú nêu.

Nhìn nhận ở góc độ pháp luật, luật sư Vũ Phi Long, nguyên Phó chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM, lưu ý người dùng MXH rằng những thông tin được đưa ra trên MXH không còn là “ảo” mà được xem là “dữ liệu điện tử”, có thể dùng làm chứng cứ để xem xét, truy cứu trách nhiệm những người sử dụng MXH xâm hại đến quyền tự do, quyền danh dự, nhân phẩm người khác. Ngoài ra, theo luật sư Long, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác còn có thể được xác định thông qua tin nhắn, tờ rơi, comment ( bình luận ). Vì vậy, đối với những người dùng “ẩn mình”, cơ quan chức năng cần dùng biện pháp nghiệp vụ định danh họ, hỗ trợ người bị ảnh hưởng tìm ra sự thật.

Đồng quan điểm với luật sư Long, ông Lê Quốc Cường, Phó giám đốc Sở TT-TT TP.HCM, cho biết thêm có xu hướng tin rằng MXH là “ảo”, “ẩn danh” do đó một số người dùng nghĩ không bị trừng phạt, không bị luật pháp giám sát. Tuy nhiên, đứng về góc độ quản lý nhà nước, đã có luật để xử lý những hành vi này, đặc biệt là luật An ninh mạng. Về góc độ quản lý nhà nước, nhằm tránh tình trạng lợi dụng việc ẩn danh để vu khống, làm nhục tổ chức, cá nhân... luật An ninh mạng quy định về “đặt máy chủ”, “quản lý dữ liệu”... Các cơ quan quản lý nhà nước cũng đang làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ xuyên biên giới để những đơn vị này hợp tác trong vấn đề chấp hành luật pháp ở VN - tức khi cung cấp dịch vụ trên lãnh thổ VN, phải tuân thủ và hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước.