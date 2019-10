Nước sạch nhiễm dầu: Công an làm việc với con gái Chủ tịch Công ty Gốm sứ Thanh Hà

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, ngày 9.10, tại xóm Quyết Tiến (xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình), Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) phát hiện trên mặt đường giao thông liên xã Phú Minh - Phúc Tiến, cách trạm bơm nước hồ của công ty khoảng 2,5 km có vết dầu thải dài khoảng 200 m và chảy xuống suối Trầm thuộc xóm Quyết Tiến, ảnh hưởng đến hồ Đầm Bài (là đầu nguồn nước nguyên liệu của Nhà máy nước sông Đà). Vụ việc đã được báo cho cơ quan chức năng. Qua điều tra , công an xác định 2 ô tô nghi vấn là xe tải mang biển số 99C-087.83 thuộc Công ty TNHH TM và vận tải du lịch Minh Phương (tỉnh Bắc Ninh, hoạt động thu gom chất thải không nguy hại) và xe 4 chỗ mang biển số 89A - 137.66, chủ phương tiện là Nguyễn Văn Quyền (huyện Văn Lâm, Hưng Yên). 3 nghi phạm xả thải dầu khiến nước cấp cho Nhà máy nước sông Đà bị ô nhiễm Ảnh Q.Đ Công an cũng xác định 3 nghi phạm liên quan là Lý Đình Vũ, Nguyễn Chương Đại (25 tuổi), cùng trú xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh; và Hoàng Văn Thám (33 tuổi), trú tại xã Chi Lễ, huyện Văn Quan, Lạng Sơn. Sau khi triệu tập, Công an tỉnh Hòa Bình ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đại và Thám, còn Vũ đã bỏ trốn. Đại và Thám khai, ngày 6.10 được Vũ thuê lái xe tải mang biển số 99C-087.83 đến Công ty Gốm sứ Thanh Hà (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) lấy chất thải trong 10 thùng chứa (khoảng 10 m3) chở về Hưng Yên. Đến ngày 8.10, cả 3 đi 2 ô tô kể trên chở chất thải đến xóm Quyết Tiến, xả chất thải rồi bỏ trốn. Số chất thải này được xác định là dầu thải, gây ô nhiễm nguồn nước sạch sông Đà. Ngày 16.10, Công an tỉnh Hòa Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây ô nhiễm môi trường Khoảng 10 giờ 30 trưa 20.10, nghi phạm Vũ đã tới Công an tỉnh Bắc Ninh đầu thú. Tại đây, Vũ khai được một phụ nữ tên Trang, là con dâu của Giám đốc Công ty Gốm sứ Thanh Hà (địa chỉ tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), thuê đi đổ dầu thải. Vũ đã được bàn giao cho Công an tỉnh Hòa Bình để điều tra theo đúng thẩm quyền và làm rõ thông tin về người thứ 4 liên quan đến vụ án.