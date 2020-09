Ông Vũ Huy Hoàng và đồng phạm gây thiệt hại hơn 2.700 tỉ đồng

Cơ quan tố tụng xác định, các bị can còn lại nguyên là cán bộ, lãnh đạo TP.HCM biết rõ khu đất 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng được sắp xếp cho Sabeco, không thuộc diện cơ sở ô nhiễm phải di dời nên không áp dụng việc liên doanh, liên kết thành lập pháp nhân mới và Sabeco Pearl không phải là doanh nghiệp nhà nước, không thuộc diện điều chỉnh. Tuy nhiên, các bị can vẫn đề xuất, chấp thuận cho Sabeco Pearl được làm chủ đầu tư và thuê đất thời hạn 50 năm trái quy định pháp luật. Trong vụ án này, do bị can Hồ Thị Kim Thoa đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định tạm đình chỉ điều tra và ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.