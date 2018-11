Phá sòng bạc 'quý bà', tạm giữ 15 người

Sáng 8.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết lực lượng công an đang điều tra, làm rõ hành vi các nghi can tham gia đánh bài ăn tiền với quy mô lớn vừa bị công an triệt phá.

ẢNH: HẢI ÂU Tang vật bị công an tạm giữ tại hiện trường

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Hải, chiều tối 7.11, qua tin tố giác của người dân, lực lượng công an đã bất ngờ bao vây, bắt quả tang nhiều người tham gia đánh bài ăn tiền tại nhà ông Lê Quang Cường (46 tuổi, ở ấp 2, TT.Gành Hào, H.Đông Hải).

Công an tạm giữ tại hiện trường 15 nghi can, 34 triệu đồng tiền mặt, 5 bộ bài đã qua sử dụng, 21 bộ còn mới, nhiều điện thoại di động, xe máy cùng một số tang vật khác có liên quan.

ẢNH: HẢI ÂU Người dân hiếu kỳ xem công an khám phá sòng bạc

Qua điều tra ban đầu, công an xác định các nghi can đang chơi bài binh 6 lá, mỗi sòng bài có 5 tụ. Sòng bài do Lê Quang Cường tổ chức có quy mô lớn, hoạt động trong thời gian dài, đặc biệt có nhiều phụ nữ tham gia. Trong số 15 người bị tạm giữ thì có đến 12 phụ nữ.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.