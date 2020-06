Phải chế tài mạnh những trạm chậm triển khai thu phí không dừng

Dự án thu phí không dừng triển khai từ năm 2015, Chính phủ yêu cầu hoàn thành, triển khai trên cả nước vào cuối năm 2019. Tuy nhiên sau đó dự án đã không thể hoàn thành đúng hạn và được gia hạn đến hết 2020. Bộ trưởng GTVT, Thứ trưởng và các ban ngành thuộc Bộ GTVT đã nhận trách nhiệm, “nghiêm khắc phê bình” do dự án thu phí không dừng chậm tiến độ. Dù Thủ tướng yêu cầu các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ chậm nhất đến ngày 31.12 năm nay phải chuyển sang hình thức ETC, song với tiến độ hiện tại, nguy cơ trễ hẹn một lần nữa rất có thể sẽ lặp lại.

Trong khi đó, BĐ Tưởng viết: “Quá thất vọng cách triển khai của Bộ GTVT. Xe tôi dán thẻ gần 3 năm, nộp vào tài khoản 3 triệu đồng đến nay trừ được 70.000 đồng dù vẫn thường xuyên chạy TP.HCM - Đà Lạt, TP.HCM - Phan Thiết. Lý do đi cao tốc Long Thành - Dầu Giây và các trạm trên 2 tuyến đường đó không trừ được, mặc dù kẹt xe ở các trạm thu phí, đặc biệt là trạm Long Phước. Là người dân tôi mong mỏi các cấp thẩm quyền đừng trình bày lý do nào nữa mà hãy làm, kết quả 31.12.2020 sẽ trả lời, chỉ còn 1 biện pháp duy nhất là xả trạm khi làm không xong, lúc đó sẽ thấy được tiến độ làm ngay, đừng làm người dân thất vọng nữa”.

Theo Quyết định 19/2020 về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức ETC mà Thủ tướng vừa ký ban hành, các dự án xây mới chỉ được triển khai thu phí khi thực hiện lắp đặt hệ thống ETC. Nhà nước sẽ căn cứ điều kiện cụ thể của từng trạm để quyết định việc duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp (thu cả hình thức ETC và một dừng) trên mỗi chiều lưu thông; hoặc thời điểm chuyển toàn bộ các làn thu phí sang hình thức ETC, cũng như việc thực hiện lắp đặt hệ thống ETC đối với các dự án có thời gian thu phí dưới 3 năm. Đặc biệt, các trạm không thực hiện việc lắp đặt hệ thống ETC sẽ bị dừng thu phí nếu do lỗi của nhà đầu tư.