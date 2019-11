Phải kiểm toán dự án PPP như dự án đầu tư công

Sẽ quy trách nhiệm của cán bộ “né” tham gia giám định tư pháp Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga Ảnh: Ngọc Thắng Chiều 19.11, thảo luận tại tổ về luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giám định tư pháp, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết khó khăn, vướng mắc lâu nay trong giải quyết các vụ án kinh tế, nhất là án tham nhũng , thường là do khâu giám định. Điều này do luật có bất cập, nhưng cái chính là do khâu tổ chức thực hiện vì những cán bộ chuyên môn được trưng cầu giám định thường né tránh. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga thừa nhận có việc thời hạn giám định các vụ án kinh tế, tham nhũng bị kéo dài, trong đó có cả lý do khách quan về chuyên môn, kỹ thuật và có cả lý do chủ quan vì người giám định không muốn tham gia giám định. Bà Nga cho rằng vấn đề hiện nay là do “không quy được trách nhiệm, không kỷ luật được ai vì không tham gia giám định cả, nên mới bế tắc trong việc giám định tư pháp vụ việc phục vụ án kinh tế”. Luật sửa lần này với những quy định rõ ràng hơn về cả quyền và trách nhiệm của người giám định, cơ chế để bảo vệ khi người giám định bị đe dọa về tính mạng, tài sản, nhân thân... hy vọng sẽ khắc phục một phần bế tắc trên.