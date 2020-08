Phan Thiết hướng đến xây dựng 'Thành phố văn minh, thân thiện, nghĩa tình'

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội Đảng bộ TP.Phan Thiết, Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận - Dương Văn An, biểu dương những nỗ lực mà Đảng bộ và nhân dân TP.Phan Thiết đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Dương Văn An cũng chỉ ra một số yếu kém mà Đảng bộ thành phố cần thẳng thắn nhìn nhận để rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới. Đó là nền kinh tế của thành phố phát triển chưa tương xứng với tiềm năng vốn có. Du lịch Mũi Né dù đã có thương hiệu nhưng còn phát triển chậm, nếu không được quan tâm có thể sẽ phát triển chậm hơn so với các điểm du lịch khác.

Nhiệm kỳ qua, Phan Thiết để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của thành phố và của tỉnh. Đặc biệt, trên lĩnh vực quản lý đất đai còn để xảy ra sai phạm đến mức phải xử ký hình sự. Ông Dương Văn An đề nghị Đại hội nghiêm túc nhìn nhận những yếu kém để rút ra bài học, đưa thành phố vững mạnh về kinh tế, an ninh quốc phòng , xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa của cả tỉnh.