Phạt 3,6 tỉ đồng đối với 191 người nước ngoài hoạt động sai mục đích nhập cảnh

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Công an TP.Đà Nẵng đã xử lý 191 người nước ngoài hoạt động sai mục đích nhập cảnh, như: kinh doanh trái phép, có dấu hiệu hỗ trợ đánh bạc qua mạng, hoạt động thương mại điện tử, cung cấp thông tin chứng khoán , bán hàng qua mạng… với tổng số tiền xử phạt gần 3,6 tỉ đồng.

Trong đó, Công an TP đã xử phạt 5 người nước ngoài có hành vi tổ chức kinh doanh du lịch trái phép với số tiền 105 triệu đồng, buộc xuất cảnh trước thời hạn.

UBND TP.Đà Nẵng đã xử phạt 460 triệu đồng và đưa vào diện quản lý đối với 29 người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực du lịch nhưng không thực hiện chương trình du lịch của công ty bảo lãnh…

Công an Đà Nẵng cũng phối hợp với Bộ Công an kiểm tra hoạt động của người nước ngoà i, bàn giao 35 đối tượng người Trung Quốc cho Bộ Công an Trung Quốc