Phóng viên Nguyễn Vũ Tôn Phúc mua xe máy ngay trong ngày tử nạn

Theo kết quả điều tra , trước khi xảy ra vụ việc, phóng viên Nguyễn Vũ Tôn Phúc đã sử dụng rượu bia dẫn đến mất kiểm soát và điều khiển xe máy lao xuống sông. Cụ thể, vào tối 26.8, ông Phúc có nhậu cùng một số người bạn ở Q.Gò Vấp (TP.HCM), sau đó ông Phúc điều khiển xe máy về nhà riêng ở Đồng Nai.

Đến 0 giờ ngày 27.8, camera tại phà Cát Lái đã ghi nhận hình ảnh nạn nhân chạy xe máy mua vé để qua phà.

Camera ghi lại thời điểm nạn nhân mua vé qua phà Cát Lái Ảnh cắt từ video clip

Tuy nhiên, thay vì chạy lên tàu để qua sông, ông Phúc lại dừng xe khoảng 5 phút ở cầu phao rồi sau đó lên xe nổ máy lao xuống sông

Kết quả khám nghiệm cũng cho thấy nạn nhân tử vong do ngạt nước và không có tác động ngoại lực.

Cũng trong ngày 11.9, lực lượng chức năng tiến hành trục vớt xe máy hiệu Majesty của ông Phúc lên bờ. Chiếc xe này được ông Phúc mua lại của một người bạn cũng trong ngày 26.8.

Chiếc xe máy của nạn nhân được vớt lên từ dưới sông Ảnh cắt từ video clip

Phóng viên Nguyễn Vũ Tôn Phúc (bút danh Tôn Phúc, Bình Minh) là Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam ; Giám đốc Ban Nghiệp vụ truyền thông điện tử TVEL; Trưởng Ban Biên tập Đặc san Giáo dục Pháp luật ; Trưởng Ban Biên tập trang thông tin điện tử Giáo dục & Pháp luật.

Theo công an Q.2, khoảng 10 giờ 30 ngày 28.8, nhân viên bến phà Cát Lái (P.Thạnh Mỹ Lợi) phát hiện một thi thể nam giới nổi trên sông nên trình báo Công an Q.2. Trong túi quần nạn nhân có một CMND mang tên Nguyễn Vũ Tôn Phúc, giấy chứng nhận thẻ hội viên, thẻ nhà báo, 2 điện thoại di động và 1 giấy đăng ký xe máy BS 53P7 - 3896 do ông Lê Hoàng Vũ (55 tuổi, ngụ P.18, Q.Tân Bình) đứng tên. Qua điều tra, Công an Q.2 xác định nạn nhân chính là ông Nguyễn Vũ Tôn Phúc.