Phú Quốc: Cảnh báo về tội phạm có yếu tố công nghệ cao

Sáng 4.7, Công an TP. Phú Quốc cho biết, thượng tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang) vừa ký văn bản về việc tuyên truyền phòng ngừa tội phạm có yếu tố công nghệ cao trên địa bàn để mọi người cảnh giác và ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Theo văn bản, thời gian gần đây, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo , chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhiều địa bàn, gây bức xúc dư luận xã hội...

Cụ thể, các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuất hiện trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, như: tài chính , ngân hàng, bất động sản, đưa người đi học tập tại nước ngoài... Trong đó, đặc biệt là lừa đảo chiếm đoạt trên không gian mạng bằng công nghệ cao rất phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong 6 tháng qua, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận 26 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng , gây thiệt hại khoảng 3 tỉ đồng

Hạn chế đăng thông tin cá nhân lên mạng xã hội

Các vụ lừa đảo được dàn dựng rất tinh vi, như giả dạng cán bộ ngân hàng yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã PIN, thông tin thẻ để xử lý sự cố có liên quan đến dịch vụ ngân hàng hoặc thẻ... Thậm chí, có trường hợp còn giả danh cán bộ lực lượng công an, viện kiểm sát, tòa án... gọi điện yêu cầu cung cấp thẻ thông tin ngân hàng , hoặc chuyển tiền vào tài khoản chỉ định trước để phục vụ điều tra...

Các hoạt động lừa đảo này được thực hiện với phương thức rất tinh vi, các đối tượng này thường xuyên thay đổi thông tin cá nhân, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội và cũng thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động, cư trú...

Vì vậy, bên cạnh khuyến cáo người dân hạn chế việc đăng thông tin cá nhân trên mạng xã hội để tránh nạn bị đánh cắp thông tin cá nhân để thực hiện hành vi lừa đảo, Công an TP.Phú Quốc yêu cầu mọi người khi nhận được thông tin, thông báo của những cơ quan, tổ chức, cá nhân về việc trúng thưởng, khuyến mãi, nhận quà... một cách bất thường, hãy nhanh chóng báo tin đến cơ quan công an gần nhất, hoặc số điện thoại Công an TP.Phú Quốc: 02973.846.051, hoặc số điện thoại Cơ quan CSĐT: 2973.846.019.