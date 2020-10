Phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Quốc hội chia sẻ với những đau thương, mất mát của đồng bào miền Trung Sáng 20.10, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà QH đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10 QH khóa 14. Dự phiên khai mạc có Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn… và các đại biểu công tác tại Hà Nội. Các đoàn đại biểu QH tham dự họp trực tuyến từ các điểm cầu tại các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết trong những ngày qua, nhiều tỉnh miền Trung đang phải oằn mình gánh chịu những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do mưa lũ gây ra, trong đó, có sự hy sinh của nhiều cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân. “QH chia sẻ trước những đau thương, mất mát to lớn này và xin gửi lời thăm hỏi ân cần đến đồng bào, chiến sĩ vùng bị nạn, cùng lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh và người dân bị tử nạn”, bà Ngân nói. Ngay trước khi khai mạc, tại phiên họp trù bị, QH đã dành một phút mặc niệm thiếu tướng, đại biểu QH tỉnh Quảng Bình Nguyễn Văn Man và các chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh, tử nạn do bão lũ tại miền Trung những ngày qua. QH cũng quyên góp ủng hộ người dân miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.