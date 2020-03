'Quan huyện' bị khởi tố vì những sai phạm đất đai từ thời làm 'quan xã'

Ngày 4.3, Công an H.Triệu Phong (Quảng Trị) cho hay, hôm qua (3.3), Cơ quan CSĐT của đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Võ Ngọc Khoa (Trưởng phòng NN-PTNT H.Triệu Phong, nguyên Chủ tịch UBND xã Triệu Đại), ôngTrần Vọng (nguyên cán bộ địa chính xã Triệu Đại) và ông Nguyễn Ngọc Thoan (nguyên trưởng thôn Đại Hào) để làm rõ hành vi “Lạm quyền khi thi hành công vụ” theo điều 357 Bộ luật Hình sự.

Cùng với các quyết định khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT Công an H.Triệu Phong đã áp dụng các biện pháp như cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nhà ở, nơi làm việc của các bị can nói trên.

Trước đó, tháng 4.2019, Thanh tra H.Triệu Phong đã chuyển kết quả thanh tra vụ "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" về các sai phạm xảy ra tại UBND xã Triệu Đại, giai đoạn 2013 - 2017 cho Công an huyện này tiếp tục thụ lý.