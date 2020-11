Quảng Bình cảnh báo nguy cơ sạt lở do ảnh hưởng bão số 13

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm; nhất là tại các khu vực ven biển, cửa sông, khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở. Tiếp tục rà soát các điểm dân cư có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân, cán bộ, chiến sĩ, người lao động đến nơi an toàn.

Xử lý khơi thông dòng chảy để đảm bảo an toàn cho hồ thủy lợi Dạ Lam ở H.Lệ Thủy Ảnh: T.Q.N

Một vấn đề nữa là Quảng Bình yêu cầu vận hành, điều tiết nước trong các hồ chứa, nhất là các hồ chứa nhỏ để đón đợt mưa lũ mới theo nguyên tắc đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân vùng hạ du và an toàn đập, hồ chứa; tuyệt đối không chủ quan, tích trữ nước, khi lũ lên lại xả nước gây lũ chồng lũ vùng hạ du. Phân công cụ thể, bố trí lực lượng thường trực tại các hồ chứa đã đầy nước, hồ chứa có nguy cơ mất an toàn để kịp thời xử lý các sự cố, có phương án chủ động sơ tán dân cư ở hạ lưu để đảm bảo an toàn khi có tình huống xảy ra.