Quảng Ninh: Băng giá xuất hiện ở huyện vùng cao Bình Liêu

Ngày 8.1, do trời lạnh ở mức 9 độ C, thậm chí tại một số huyện vùng cao nhiệt độ còn xuống thấp hơn (khoảng 4 độ C), ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh đã cho học sinh tạm nghỉ, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để có phương án tiếp theo.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh, trước diễn biến xấu của thời tiết, Sở đã có thông báo gửi tới tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo đó, căn cứ vào điều kiện thực tế của từng trường, diễn biến thời tiết ở từng vùng, từng buổi học để xem xét cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C đối với cấp học mầm non, tiểu học và dưới 7 độ C đối với cấp THCS, dưới 6 độ C đối với cấp PTTH.