“Quốc bảo” sâm Việt Nam

Việt Nam không chỉ có sâm Ngọc Linh

Việt Nam đâu chỉ có riêng sâm Ngọc Linh. Cho đến nay ở Việt Nam có bốn loài sâm thuộc chi Panax đã được công bố: P. bipinnatifidus Seem (sâm vũ diệp); P.notoginseng F.H.Chen ex C.Y.Wu et K.M.Feng (tam thất) loài di thực trồng phía bắc Việt Nam; P. stipuleanatus H.Tsai et K.M.Feng (tam thất hoang) và P. vietnamensis Ha et Grushv. (sâm VN), cuối cùng là P. vietnamensis var fuscidiscus K.Komatsu, S.Zhu & S.Q.Cai (sâm Việt Nam Lai Châu/dã tam thất (Trung Quốc).

TS Lê Thị Hồng Vân