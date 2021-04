Rùng mình thủ đoạn pha trà sữa với cần sa

Trước thủ đoạn khá mới mẻ này của nghi can, nhiều bạn đọc (BĐ) phẫn nộ: “Kinh hồn thiệt!”. BĐ tên Thái viết: “Pha trà sữa với cần sa bán là thủ đoạn mới của tội phạm. Ác quá! Cần xử lý thật nặng”.

Xem giá là biết ngay thôi! Trà sữa không chứa cần sa thì giá dao động từ 20.000 - 50.000 đồng/ly; còn cái loại này, nghi phạm bán cao gấp 3 - 4 lần giá thường thì đủ biết là có vấn đề rồi. Ai là đối tượng mua một chai trà sữa giá trên trời như vậy? Đề nghị xử lý luôn người mua, nếu có căn cứ chứng minh rằng người mua biết thực chất đó là ma túy. Phong Tran

“Vì đồng tiền mà nghi can nghĩ ra đủ chiêu trò, bất chấp tất cả để đầu độc giới trẻ . Thực trạng một bộ phận giới trẻ nghiện ma túy là nỗi lo của gia đình và xã hội. Điều đáng nói là thủ đoạn của những kẻ buôn bán ma túy ngày càng tinh vi, khó nhận biết. Báo Thanh Niên cũng đã phản ánh, từ đầu năm 2019, qua các vụ việc được phát hiện, công an ở nhiều địa phương đã cảnh báo các loại ma túy được ngụy trang trong bao bì dưới dạng bột vàng, còn gọi là “ nước xoài ” hoặc ma túy được ngụy trang trong gói trà, các loại thực phẩm... Thực trạng này cho thấy, cuộc chiến chống nạn ma túy xâm nhập vào giới trẻ rất gian nan. Do vậy, cần sự phối hợp giữa gia đình, xã hội và ngành công an. Những kẻ vận chuyển, buôn bán ma túy phải bị xử mức án thích đáng”, BĐ Huy Toàn đề nghị.