Sáng nay thêm 68 bệnh nhân Covid-19, Việt Nam vượt mốc 10.000 ca mắc

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, từ chiều nay (12.6), vùng biển vịnh Bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2 - 3 m.

Công an tỉnh An Giang xác định từ năm 2010 - 2014, nhóm giám đốc đã lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống, lừa đảo chiếm đoạt hơn 601 tỉ đồng của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang.