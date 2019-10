Sát hại vợ do ghen tuông, lãnh án tử hình

Cưới được khoảng 1 tháng thì giữa Nam và chị T. nảy sinh mâu thuẫn do Nam nghi ngờ vợ có người yêu mới nên về nhà cha mẹ ở. Khoảng 14 giờ ngày 13.2.2019, chị T. đến căn nhà ở ấp Bưng Lương (xã Tân Mỹ) để gặp Nam. Tại đây chị T. yêu cầu Nam chuyển đi nơi khác ở để nhà cho người khác thuê nhưng Nam không đồng ý vì cho rằng căn nhà này của 2 người cùng góp tiền mua nên xảy ra cự cãi. Sau đó, cả 2 cùng nhau sang nhà người em trai của Nam gần đó để lấy xe gắn máy. Tại đây, Nam thấy chị T. đi xuống nhà vệ sinh bấm điện thoại liền giật lấy điện thoại để xem. Thấy 2 vợ chồng cãi nhau nên người em trai của Nam đuổi về.

Sau khi gây án, Nam khoá cửa rồi lấy xe máy của nạn nhân bỏ trốn khỏi hiện trường. Nam điện thoại nhờ một người thân ở gần nhà đến hiện trường xem nếu nạn nhân còn sống thì đưa đến bệnh viện giùm, nếu chết thì báo cho Nam biết. Khi người được Nam nhờ đến thì phát hiện nạn nhân đã tử vong nên báo cho cơ quan công an. Qua điều tra , khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cơ quan công an xác định nạn nhân bị 10 vết thương trên đầu do vật dạng như búa sắt gây ra, dẫn đến tử vong.