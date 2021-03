Sau tết, doanh nghiệp cần người, lao động chưa vội

Thông thường sau nửa tháng nghỉ tết, sàn giao dịch việc làm Hà Nội sẽ mở cửa hoạt động trở lại. Tuy nhiên, năm nay, do tình hình dịch Covid-19 và đang thực hiện giãn cách xã hội , nên Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Hà Nội không tổ chức phiên giao dịch chào đón lao động đầu năm. Thay vào đó, trung tâm tổ chức chức giao dịch việc làm online , tư vấn việc làm cho lao động thất nghiệp.

Sáng 4.3, mặc dù Hà Nội đã nới lỏng giãn cách xã hội và cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại, nhưng sàn giao dịch việc làm (215 Trung Kính, Q.Cầu Giấy) vẫn vắng vẻ. Lác đác có người lao động đến làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp, còn người đến tìm việc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Anh Nguyễn Hữu Cương (ở Q.Hà Đông, Hà Nội), một trong những lao động hiếm hoi có mặt tại sàn, chia sẻ: “Tôi đang làm công việc tự do, nay muốn tìm việc ở công ty nào đó cho ổn định hơn. Sàn giao dịch việc làm sau tết cũng chưa có nhiều vị trí phù hợp với nên mình cứ từ từ cân nhắc, chờ vài tuần nữa dịch ổn rồi đi làm cũng chưa muộn”.

Bà Trần Thu Huyền, Phó giám đốc Công ty Cổ phần kính mắt TP.HCM, cho hay do biến động nhân sự cuối năm và có kế hoạch mở rộng kinh doanh , nên sau tết, công ty tuyển thêm 10 nhân sự, trong đó có 5 nhân viên bán hàng và 5 nhân viên kỹ thuật tại Hà Nội.

Ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm DVVL Hà Nội, cho hay: “Thị trường lao động sau tết tăng khá chậm so với những năm không bị dịch bệnh. Nguyên nhân là do hiện tại trung tâm vẫn đang tạm dừng tổ chức các phiên giao dịch việc làm (GDVL) đông người, như các phiên chuyên đề hay phiên lưu động để bảo đảm phòng chống dịch. Bên cạnh đó, tâm lý sợ dịch bệnh, hạn chế đi lại khiến người lao động đi tìm việc cũng dè dặt hơn”.

Theo thống kê của Trung tâm DVVL, từ 17.2 (tức mùng 6 tết) đến 2.3, trung bình mỗi ngày, Trung tâm DVVL có khoảng từ 800 - 1.000 lao động đến thực hiện các dịch vụ về bảo hiểm thất nghiệp; tính trên cả hệ thống 15 đầu điểm, sàn, mỗi ngày có gần 2.000 người tham gia các dịch vụ tại trung tâm, cơ bản ngang bằng cùng kỳ năm 2020 và thấp hơn nhiều so với các năm trước. Trung tâm DVVL đã nhận được 1.877 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ông Tạ Văn Dưỡng, Trưởng ban Chính sách pháp luật (Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội), lý giải thêm: “Tình trạng công nhân nhảy việc , chuyển việc sau tết năm nay giảm rõ rệt so với năm trước. Do dịch bệnh Covid -19, người lao động khó khăn trong tìm kiếm việc làm, không dám mạo hiểm nhảy việc thời điểm này. Đây là một trong những lý do khiến cho người lao động đi tìm việc sau tết giảm mạnh”.