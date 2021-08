Sau vụ cháy nhà trong khu phong tỏa Nguyễn Thượng Hiền: Hoạn nạn thì đùm bọc nhau

Vào rạng sáng 11.7, trên đường Nguyễn Thượng Hiền, P.4, Q.3 (TP.HCM) - khu vực đang phong tỏa do liên quan 37 ca nhiễm Covid-19 xảy ra vụ cháy khiến 2 căn nhà bị thiêu rụi và hai căn nhà liền kề bị ảnh hưởng. Ngay trong tối 11.7, Công an Q.3 đang làm việc với Nguyễn Văn T. (36 tuổi, ngụ Q.3) để điều tra hành vi phóng hỏa đốt nhà trong khu phong tỏa. Tại cơ quan công an, T. khai nhận do nhậu xỉn và cự cãi với người nhà nên đốt quần áo trong tủ dẫn đến hỏa hoạn.