Sinh kế sau bão lũ: Khó khăn chất chồng

Nhiều hộ dân còn màn trời chiếu đất Mưa bão đi qua đã nhiều ngày nhưng tại đảo Bé (xã An Bình, H.Lý Sơn, Quảng Ngãi), cảnh hoang tàn đổ nát vẫn ngổn ngang. Hàng trăm ngôi nhà nơi đây bị tốc mái, hư hỏng vẫn chưa được khắc phục, đến nay nhiều gia đình vẫn màn trời chiếu đất. Ông Ngô Lắm, một người dân ở đảo Bé, cho biết gần một tháng cô lập với đảo Lớn khiến mọi thứ ở đảo Bé đều trở nên thiếu thốn, khan hiếm lương thực, thực phẩm, vật tư xây dựng... Tất cả đều trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng. “Dân đảo sống nhờ du lịch. Nhưng năm nay dịch bệnh Covid-19 rồi thiên tai liên tục ập đến khiến cuộc sống của người dân đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Không có thu nhập thì người dân lấy tiền đâu sửa chữa nhà cửa để ổn định cuộc sống”, ông Lắm than. Ông Võ Minh Quang, Trưởng thôn An Bình (đảo Bé), cho biết: Những đợt mưa bão vừa qua khiến 95% số nhà dân ở đảo Bé bị tốc mái, hư hại từ 30 - 80%; hàng chục nhà nghỉ, cơ sở dịch vụ homestay, trường học bị mưa bão gây hư hỏng nặng, tuyến bờ biển đông nam đảo bị sạt lở nặng bởi sóng biển, triều cường… Ước tính thiệt hại do mưa bão gây ra tại đảo Bé lên đến hàng chục tỉ đồng. Mịnh Văn