Sở TN-MT nói gì về sai lệch kết quả quan trắc sau vụ cháy Công ty Rạng Đông?

Trong đó, Sở TN-MT Hà Nội xác định có sự sai lệch kết quả về hàm lượng thủy ngân trong không khí xung quanh khu vực Công ty Rạng Đông sau vụ cháy với kết quả của Tổng cục Môi trường.

Nguyên nhân được cho là do thời điểm thực hiện quan trắc của cơ quan này khác với Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc thuộc Tổng cục Môi trường.

Bên cạnh đó, Bộ TN-MT so sánh kết quả quan trắc thủy ngân với các tiêu chuẩn khuyến cáo của WHO, một số điểm quan trắc không khí trong khuôn viên công ty và trong nhà kho bị cháy có giá trị thủy ngân trong môi trường không khí cao vượt ngưỡng khuyến cáo của WHO.