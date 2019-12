Sơn La khởi tố, bắt thêm 4 người trong vụ gian lận thi cử

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 ở Sơn La , ngày 18.12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La khởi tố bổ sung đối với 2 bị can về tội nhận hối lộ là Nguyễn Thị Hồng Nga (nguyên chuyên viên Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La) và Cầm Thị Bun Sọn - nguyên Phó trưởng phòng Công tác chính trị tư tưởng, Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La; đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam Cầm Thị Bun Sọn (trước đó đã bị khởi tố nhưng được tại ngoại).