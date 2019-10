Gian lận điểm thi tại Sơn La: Khởi tố bổ sung tội đưa và nhận hối lộ

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lò Văn Huynh , nguyên Trưởng phòng Khảo thí, Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, về tội nhận hối lộ; khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Lò Thị Trường (43 tuổi, thường trú TP.Sơn La) để điều tra về tội đưa hối lộ. Đến hôm qua 22.10, Công an tỉnh Sơn La cũng ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can Trần Xuân Yến, nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La. Trước đó, ông Yến được tại ngoại hầu tra nhưng do bị can đã thay đổi lời khai, phủ nhận hành vi phạm tội của mình, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử