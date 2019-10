Vì sao gian lận thi cử ngày càng trầm trọng?

Học sinh (HS) VN đạt thành tích cao trong các giải thi quốc tế về toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học và nghiên cứu khoa học. Đánh giá quốc tế PISA năm 2012 và 2015 của Tổ chức OECD, cho thấy VN xếp hạng cao (tốp 20 trong 70 nước và lãnh thổ tham gia)... Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực nước ta vẫn thấp, do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là chưa xây dựng được nền giáo dục trung thực

Ở Hòa Bình, một số bị cáo không chỉ can tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ mà còn can tội đưa hối lộ, nhận hối lộ. Ở Sơn La có dấu hiệu phạm tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, vì vậy tòa án đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Còn ở Hà Giang không chỉ là lãnh đạo, chuyên viên sở, công an bảo vệ phạm tội mà có dấu hiệu của cả lãnh đạo tỉnh...