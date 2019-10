Gian lận điểm thi tại Hà Giang: Có bỏ lọt hành vi của vợ Chủ tịch tỉnh?

Tại phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang, bị cáo Triệu Thi Chính bị Viện KSND tỉnh đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Bà Chính bị cáo buộc đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của Trưởng ban chấm thi; vi phạm quy chế thi; đưa danh sách 12 thí sinh cho Nguyễn Thanh Hoài, Trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở GD-ĐT Hà Giang, nâng điểm môn ngữ văn.

Bị cáo Chính và Hoài đã thống nhất số điểm cần nâng đạt được, tuy nhiên vì lý do khách quan nên bị can Hoài chưa thực hiện can thiệp nâng điểm.