Thẩm phán, giảng viên bị tố xông vào nhà 'bắt' trẻ em: Trục xuất nhóm 'chiếm' nhà

* Giảng viên liên quan gì?

Hôm qua 28.9, Công an Q.1 (TP.HCM) đã đưa 2 bảo vệ chiếm giữ bất hợp pháp căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Đa Kao, Q.1) về công an phường làm việc, trả lại nhà cho bà Hoàng Thị Thu Thảo (người mua căn nhà của bà H.T.A.Ch - đứng tên chủ sở hữu căn nhà này).

Đáng chú ý, ngay sau đó, Cơ quan CSĐT, Công an Q.1 cũng đã thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường nhằm phục vụ công tác điều tra về hành vi “xâm phạm chỗ ở của người khác” của nhóm người xông vào nhà, đuổi khách, nhân viên, người thân bà Thảo - hôm 19.9, gây bức xúc dư luận.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng 14 giờ ngày 28.9, Cơ quan CSĐT, Công an Q.1, Công an P.Đa Kao và lực lượng chức năng đã đưa ông Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) đến căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm chứng kiến việc khám nghiệm hiện trường. Khác những lần trước, 2 bảo vệ đang ở trong căn nhà này đã mở cửa cho lực lượng chức năng vào để thực hiện công tác khám nghiệm; bà Thảo cũng được mời đến tham gia, chứng kiến. Trước cổng nhà, hàng chục trinh sát công an có mặt để bảo vệ hiện trường.