Thanh Hóa: Khởi tố vụ làm lây lan dịch bệnh liên quan nữ bệnh nhân 26025

Ngày 10.7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Nghi Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm, xảy ra tại xã Nghi Sơn (TX.Nghi Sơn).

Tuy nhiên, trong thời gian cách ly tại nhà, bệnh nhân không chấp hành nghiêm theo quy định, đã đi ra khỏi nhà nhiều lần, tiếp xúc với nhiều người.

Trong ngày 10.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (CDC Thanh Hóa) cùng với Trung tâm Y tế TX.Nghi Sơn tổ chức lấy mẫu test nhanh cho khoảng 500 người dân khu vực chợ xã Nghi Sơn.

Như vậy, đây là vụ án thứ 2 tại tỉnh Thanh Hóa khởi tố để điều tra về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm.

Vụ án trước đó do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Ngọc Lặc (Thanh Hóa) khởi tố, liên quan đến bệnh nhân 4694 (ngụ xã Minh Sơn, H.Ngọc Lặc). Tuy nhiên, mới chỉ khởi tố vụ án, cả 2 vụ cho đến chiều 10.7 chưa khởi tố bị can