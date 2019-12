Thanh tra toàn diện 'những chiếc nón kỳ diệu' trên sông Hương

Trước đó, dự án từ một cồn nổi ngay cạnh chân Đập Đá (P.Vỹ Dạ, TP.Huế) đã ra đời một quán cà phê với những chiếc nón cách điệu trên sông Hương. Từ đây những chiếc nón "kỳ diệu" bỗng “bê tông hóa” và sắp trở thành công trình kiên cố dù bị cơ quan chức năng "thổi còi".

Cà phê Nón Huế - "Huế xưa và nay" ra đời năm 2012 và đã gây nghi ngại khi ở đây bắt đầu có những dấu hiệu bê tông hóa. Đến năm 2015, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục cho phép Công ty Phú Đạt Gia kéo dài thời gian hoạt động thêm 30 năm, đến ngày 16.6.2045 (QĐ số 1829/QĐ-UBND ngày 14/9/2015) và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 344377 ngày 1.4.2016. Bẵng đi một thời gian, sau khi tại đây xảy ra một vụ hỏa hoạn và công trình cà phê nón bỗng bùng cháy dữ dội.

Sau vụ hỏa hoạn, người dân Huế bắt đầu thấy ở đây xuất hiện công trình xây dựng và ngày càng kiên cố. Và đến ngày 25.10.2017, UBND tỉnh đã có tông báo số 297/TB-UBND, thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trung tâm tổ chức sự kiện Huế xưa - Huế nay do Công ty TNHH Du lịch và sự kiện Ngôi Sao Nhỏ làm chủ đầu tư để xây dựng công trình dịch vụ ẩm thực cao cấp.

Khi công trình đi vào thi công, chủ đầu tư đã xây dựng sai phép so với so với giấy phép xây dựng được cấp, với những sai phạm: phát sinh xây dựng thêm tầng hầm có diện tích 757 m2; mật độ xây dựng tăng 30% lên 36,6% do diện tích xây dựng tầng 1 tăng; hay đổi hình thức kiến trúc (điều chỉnh một số mảng tường ở khối phụ trợ công trình)…

Thanh tra toàn diện dự án