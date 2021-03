Thêm 3 bệnh nhân Covid-19, một ca tại Hải Dương phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc

Theo Bộ Y tế, 3 ca mắc mới công bố chiều nay là các bệnh nhân Covid-19 thứ 2.527 - 2.529 tại Việt Nam. Trong đó, 2 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại TP.HCM và Long An; 1 ca ghi nhận trong nước, tại Hải Dương.

Chiều 10.3: Thêm 3 ca mắc Covid-19 ở Hải Dương, TP.HCM và Long An

Ngành y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 cho nhóm ưu tiên, đảm bảo an toàn tối đa trong tiêm chủng ẢNH NGỌC THẮNG Cụ thể, tại tỉnh Hải Dương ghi nhận 1 ca tại TP.Hải Dương, là bệnh nhân 2528. Đây là trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc những người có nguy cơ cao, đã được cách ly từ ngày 8.3. Bệnh nhân 2528 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 3 tỉnh Hải Dương.

Trong 2 ca nhập cảnh, bệnh nhân 2527 (nữ, 31 tuổi), địa chỉ tại H.Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Bệnh nhân từ Dubai quá cảnh Singapore , sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) ngày 7.3, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 9.3 dương tính với SARS-CoV-2 . Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến H.Củ Chi (TP.HCM).

Bệnh nhân 2529 (nam, 55 tuổi), là chuyên gia, quốc tịch Philippines. Bệnh nhân từ Philippines nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 24.2, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 10.3 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Long An (tỉnh Long An).

Trong số 2.529 bệnh nhân Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay, có 1.588 ca mắc do lây nhiễm trong nước, 2.004 ca đã được điều trị khỏi.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19

Sáng 10.3, tại Bộ Y tế, ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan T.Ư, đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế.

Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Tấn Việt đánh giá cao những kết quả mà ngành Y tế đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác tham mưu, phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế xác định năm 2021 là năm bản lề trong tiến trình thực hiện đổi mới mạnh mẽ của ngành trên nhiều lĩnh vực, như: khám chữa bệnh, y tế dự phòng và đào tạo nhân lực y tế… tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, công khai minh bạch toàn bộ các hoạt động của ngành , về giá thuốc, giá trang thiết bị y tế, đấu thầu và giá dịch vụ y tế.

Ngành y tế đang tập trung ưu tiên cho việc triển khai thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 . Bộ Y tế đã yêu cầu các điểm tiêm chủng tăng tốc tiêm, đảm bảo kịp thời, an toàn.

Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Tấn Việt đã chúc mừng ngành Y tế và tặng bằng khen của Đảng ủy Khối các Cơ quan T.Ư cho Đảng ủy Bộ Y tế, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong năm 2020 trong công tác phòng chống dịch Covid-19.