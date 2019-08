Thêm nhân viên Công ty địa ốc Alibaba bị bắt tạm giam

Ngày 30.8, Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Phan Quỳnh Long (22 tuổi, quê Gia Lai), nhân viên bảo vệ của Công ty địa ốc Alibaba , về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hiện bị can Phan Quỳnh Long đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để phục vụ công tác điều tra

Tại cơ quan điều tra, Phan Quỳnh Long khai nhận từng là nhân viên bảo vệ của Công ty địa ốc Alibaba.

Phan Quỳnh Long đang nghe Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đọc lệnh bắt khẩn cấp Ảnh: Nguyễn Long

Ngông cuồng chống đối đoàn cưỡng chế "dự án ma"

Ngày 13.6, khi đoàn cưỡng chế của UBND xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ) tiến hành cưỡng chế, dùng xe múc cuốc đường trả lại hiện trạng đất ban đầu tại “dự án ma” Alibaba Tân Thành Center City 5, thì Phan Quỳnh Long cùng hàng chục nhân viên của Công ty địa ốc Alibaba ngông cuồng chống đối.

Phan Quỳnh Long khai nhận đã thực hiện theo sự chỉ đạo của Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, dùng đá ném vào xe múc và chống đoàn cưỡng chế. Sau khi gây án và biết Nguyễn Huỳnh Tú Trinh bị bắt, Long tự ý nghỉ việc, trốn về Gia Lai.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản và bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh.

Sau đó, vụ án được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã làm việc với 2 bị can Trần Quốc Tĩnh và Nguyễn Huỳnh Tú Trinh.

Căn cứ vào lời khai của 2 bị can này, cùng với các tài liệu, chứng cứ, hình ảnh trích xuất từ video quay tại hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác định thêm nhiều nghi can liên quan, trong đó có Phan Quỳnh Long.