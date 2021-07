Thí điểm hộ chiếu vắc xin tại Phú Quốc thực hiện ra sao ?

Tại buổi làm việc, đại biểu thảo luận và đưa ra ý kiến về các vấn đề như: khách quốc tế đáp ứng được điều kiện nào mới được đến Phú Quốc; những nơi nào khách quốc tế được phép nghỉ dưỡng; biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch ra sao...

Trong khi đó, ông Mai Văn Huỳnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang, cho rằng nếu nguồn vắc xin phân bổ cho tỉnh chậm thì kế hoạch thực hiện thí điểm đón khách quốc tế sẽ bị chậm theo. “Phải đón đầu mùa nghỉ đông của khách du lịch cuối năm nay thì mới tốt. Nếu rút ngắn được tháng 7 tiêm đợt 1, cuối tháng 9 chúng ta sẽ hoàn tất để đón mùa du lịch cuối năm là mùa nghỉ đông thì mới hiệu quả”, ông Huỳnh nói.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc, cũng bày tỏ: “Chính quyền và nhân dân Phú Quốc rất mong muốn sớm triển khai chủ trương này và sớm có vắc xin để tiêm ngừa cho người dân trên toàn TP. Vắc xin sớm được ngày nào tốt ngày đó; thực hiện mở cửa cho du lịch và khách quốc tế sớm ngày nào tốt ngày đó, bởi hiện một số điểm đến trong khu vực đã và đang triển khai thực hiện như Phuket (Thái Lan), Bali (Indonesia). Nếu chậm thì mất đi cơ hội đón lượng khách quốc tế đến Phú Quốc. Làm được việc này cũng có nghĩa là thực hiện tốt chủ trương của Thủ tướng vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế”.

Bên cạnh đó, nếu chưa có giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin thì có thể là giấy xác nhận đã khỏi bệnh Covid -19 do cơ quan có thẩm quyền nước điều trị cấp và thời gian có hiệu lực đến ngày nhập cảnh không quá 12 tháng, có xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh và có bảo hiểm y tế quốc tế còn hiệu lực để có thể chi trả phí điều trị nếu trong thời gian lưu trú tại VN, du khách đó không may mắc Covid-19 và du khách phải đăng ký theo đoàn. Điều kiện này cũng áp dụng đối với cả khách du lịch nội địa.

Theo PGS-TS Nguyễn Thị Liên Hương, không thể cho phép khách quốc tế du lịch tất cả mọi địa điểm ở Phú Quốc. Bởi Phú Quốc có nhiều giao thương, vừa bằng đường hàng không, đường biển, người dân TP và các tỉnh đi lại buôn bán, làm việc và tình trạng nhập cảnh trái phép vẫn còn tồn tại thì nguy cơ lây nhiễm vẫn còn cao. Nếu cho khách du lịch đi lại một cách tự do tất cả mọi nơi thì không đủ lực lượng để dàn trải đảm bảo việc theo dõi giám sát cũng như phòng chống dịch bệnh trên toàn bộ địa bàn một cách chặt chẽ. Một lý do nữa được bà Hương nêu ra là những người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin không có nghĩa là không nhiễm Covid-19 mà vẫn có tỷ lệ phần trăm nhất định có nguy cơ lây nhiễm.

Đồng quan điểm trên, ông Hà Văn Siêu, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho rằng cần thống nhất và giao cho đơn vị đầu mối chủ trì, quyết định những hãng hàng không, doanh nghiệp vận chuyển, khách sạn, resort và trung tâm giải trí nào được phép đón khách du lịch quốc tế. Quan điểm cũng như yêu cầu của việc đón khách quốc tế thí điểm phải đảm bảo an toàn cho khách, du lịch, an toàn cho người lao động , an toàn cho người dân. Vì vậy, sẽ ưu tiên chọn những cơ sở du lịch nhiều dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng trọn gói để mời khách đến nghỉ dưỡng, tuy không cách ly nhưng rất an toàn hơn cách ly.