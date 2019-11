Thiếu nhất là trách nhiệm của người chịu trách nhiệm về PCCC

Thảo luận tại hội trường ngày 13.11 về báo cáo giám sát của Quốc hội (QH) “Về thực hiện chính sách pháp luật về PCCC giai đoạn 2014 - 2018”, đại biểu (ĐB) Nguyễn Thanh Hiền (Nghệ An) nói rằng, “thực sự bất ngờ và băn khoăn” khi báo cáo giám sát cho thấy hiện cả nước còn 2.602 công trình nguy hiểm về cháy, nổ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được thẩm duyệt về thiết kế hoặc đã thẩm duyệt nhưng chưa được nghiệm thu về PCCC; 110 công trình chung cư, nhà cao tầng đã hoạt động nhưng chưa được nghiệm thu về PCCC.

ĐB Cao Thị Xuân (Thanh Hóa) đặt câu hỏi: “Tình trạng này là do vi phạm của các chủ đầu tư hay do tiêu cực trong công tác kiểm tra, xử lý sai phạm trong thực hiện pháp luật về PCCC. Điều gì sẽ xảy ra nếu hỏa hoạn tại hàng trăm chung cư, cao ốc đang ẩn chứa nguy cơ mất an toàn cháy nổ?”.