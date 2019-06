Thiếu niên 15 tuổi cầm đầu băng nhóm trộm cắp hàng loạt

Trong các nghi can trộm cắp tài sản có T.M.L (biệt danh Quẹo, 15 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú Q.Thủ Đức) từng bị cơ quan chức năng bắt giữ về tội trộm cắp tài sản nhưng được gia đình bảo lãnh do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, sau khi được thả, L. tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.

Theo điều tra, từ cuối năm 2018, L. rủ một nhóm thanh niên thành lập băng nhóm để trộm cắp, cướp giật tài sản, trong đó có N.A.Th (15 tuổi, quê Khanh Hòa) và Lê Hoàng Trung (17 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM). "Chiến lợi phẩm” đều phục vụ vào việc ăn chơi, sử dụng ma túy.

Rạng sáng 19.12.2018, L., Trung và Th. thực hiện vụ trộm tại khu Vạn Phúc (P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức), lấy 2 điện thoại di động của hai công nhân đang ngủ gần đó.

Tiếp đó, tối 8.1.2019, L. cùng Trung thực hiện 1 vụ cướp giật tài sản tại P.Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức).

Ngày 17.1, Công an Q.Thủ Đức bắt giữ 6 nghi can trong đó có L. và Th. Tại cơ quan công an, các nghi can khai nhận đã thực hiện hơn 10 vụ trộm và cướp giật tài sản trên địa bàn Q.Thủ Đức và Q.Bình Thạnh. Do L. và Th. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên CQĐT không khởi tố, cho gia đình bảo lãnh và phối hợp với chính quyền địa phương phối hợp quản lý, giáo dục.