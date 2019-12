Thoát ra từ bẫy buôn người: Ngôi nhà bí mật

Buổi chiều đông miền biên giới, cái lạnh se sắt len lỏi khắp nơi. Tại Nhà nhân ái Lào Cai, các cô gái quây quần trong căn bếp, chuẩn bị bữa tối. Bắp cải, đu đủ, rau muống, rau dớn rừng... dùng chế biến các món ăn đều là thành quả của học viên trồng được trong vườn.

Ra dáng chị cả, H. (29 tuổi, quê Vĩnh Phúc) vừa hướng dẫn làm món nộm, vừa nói vui: “Chúng mình phải biết nhiều món ngon để sau này cho chồng con thưởng thức”.

Theo bà Lương Hồng Loan, nhà nhân ái là một trong các hoạt động của chương trình tái hòa nhập do Vòng tay Thái Bình phối hợp cơ quan chức năng thực hiện. Cạnh đó, tổ chức này còn có gói hỗ trợ thiết yếu ban đầu cho nạn nhân mới trở về (quần áo, giày dép, bàn chải đánh răng, khăn tắm, băng vệ sinh...); tập huấn cho bộ đội biên phòng, cán bộ địa phương, nhân viên xã hội tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân để không gây tổn thương và khơi gợi niềm tin cuộc sống ; tặng học bổng học nghề. Đặc biệt, tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống buôn bán người và di cư an toàn tại những trường học, nhà máy, trung tâm giới thiệu việc làm, bến xe, phiên chợ miền cao, làng xã sát biên giới Trung Quốc, Lào và Campuchia... Ngoài ra, tổ chức này còn phối hợp Sở LĐ-TB-XH tỉnh An Giang thực hiện Nhà nhân ái Long Xuyên, đã hỗ trợ hàng trăm nạn nhân miền Tây Nam bộ bị buôn bán trở về từ Trung Quốc và phần lớn từ những vùng lân cận Campuchia.

Trước hoàn cảnh bi đát của một số nạn nhân, chị Phạm Hoàng Thanh, nhân viên xã hội phụ trách Nhà nhân ái Lào Cai, cho hay chị bị ám ảnh rất lâu. Trong đó, câu chuyện dưới đây của N. (17 tuổi, tỉnh Sơn La) khiến chị day dứt khôn nguôi.

Giữa năm 2019, gần nhà N. có người mất tích bí ẩn. Một gã đàn ông lạ bỗng gọi cho N., bảo rằng công an đang theo dõi N. vì nghi cô là thủ phạm. Dù không liên can vụ án trên nhưng N. rất sợ. Gã kia tiếp tục vừa dọa dẫm, vừa hứa “cứu” N. bằng cách đưa đi trốn. Và rồi N. sập bẫy, bị lừa bán qua Trung Quốc . Tại điểm trung chuyển, cô bị ba thanh niên gác cửa thay nhau hãm hiếp. Khi bọn chúng dùng ô tô đưa N. đến nơi khác, công an Trung Quốc bất ngờ kiểm tra, giải cứu cho N. Trở về VN vào tháng 8, N. mang theo căn bệnh HIV/AIDS do bị lây nhiễm từ những kẻ cưỡng hiếp cô.