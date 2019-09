'Thủ tục hải quan của ta dễ dãi nên ma túy mới vào nhiều?'

Xin ý kến 2 cơ chế bảo lãnh, đặt cọc tiền thuế và doanh nghiệp ưu tiên Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan. Theo đó, nghị định đề xuất 2 quy định mới gồm cơ chế bảo lãnh, đặt cọc tiền thuế và quy định về doanh nghiệp ưu tiên. Theo ông Dũng, quy định về bảo lãnh là để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thực thi Hiệp định trong phạm vi các nước tham gia Nghị định thư 7, theo đó để được thực hiện quá cảnh hàng hóa theo nghị định thư thì hàng hóa phải được đặt dưới chế độ bảo lãnh, đặt cọc tiền thuế. Nội dung này là quy định mới so với pháp luật hiện hành, do vậy tại dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể các vấn đề liên quan đến bảo lãnh thuế đối với hàng hóa quá cảnh, tổ chức bảo lãnh, cơ chế hỗ trợ trong việc thu hồi nợ thuế, các tình huống phát sinh/bất khả kháng, cơ chế xử lý vì pháp luật về thuế hiện hành đang quy định hàng hóa quá cảnh thuộc đối tượng không chịu thuế. Đối với vấn đề doanh nghiệp ưu tiên, ông Dũng cho hay, hiện tại, chế độ doanh nghiệp ưu tiên chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, chưa quy định đối với doanh nghiệp thực quá cảnh hàng hóa. Do đó, để phù hợp với Nghị định thư 7 mà Việt Nam đã ký kết, phê duyệt, tại dự thảo Nghị định đã quy định nội dung liên quan đến doanh nghiệp ưu tiên cụ thể: quy định về điều kiện, quy định việc công nhận, thu hồi, đình chỉ cũng như các nội dung được ưu tiên trong quá trình làm thủ tục hải quan để làm cơ sở triển khai thực hiện (tương tự như đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa). Mặc dù tán thành với sự cần thiết ban hành nghị định, song nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị kiểm trả và rà soát lại các luật hiện hành vì nếu những nội dung chưa được quy định trong luật hiện hành thì có thể phải xin ý kiến Quốc hội chứ không phải xin ý kiến của Thường vụ Quốc hội.